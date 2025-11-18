Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительницу Урала, которая посадила сына на цепь, отправили в колонию

Женщину приговорили к 3,5 года лишения свободы.

Источник: Аргументы и факты

Жительницу свердловского Первоуральска приговорили к 3,5 года лишения свободы за сажание несовершеннолетнего сына на цепь и другие систематические издевательства, сообщили суды региона.

«В ноябре 2023 года женщина посадила 11-летнего ребенка на цепь. В феврале и марте 2025-го регулярно избивала его деревянной скалкой и кожаным ремнем. Удары наносились по рукам, ногам, плечам и спине мальчика. Женщина применяла и другие насильственные действия: удерживала подростка за уши и силой его перемещала, причиняя физическую боль и психические страдания», — рассказали в пресс-службе судов.

Женщина признала вину, ее действия были квалифицированы как истязание и незаконное лишение свободы, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего. Отбывать наказание осужденная будет в исправительной колонии общего режима. Суд также частично удовлетворил иск прокуратуры о взыскании морального вреда в пользу мальчика.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области арестовали пару, посадившую на цепь пенсионерку.