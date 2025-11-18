Жительницу Урала, которая посадила сына на цепь, отправили в колонию

Жительницу свердловского Первоуральска приговорили к 3,5 года лишения свободы за сажание несовершеннолетнего сына на цепь и другие систематические издевательства, сообщили суды региона.
«В ноябре 2023 года женщина посадила 11-летнего ребенка на цепь. В феврале и марте 2025-го регулярно избивала его деревянной скалкой и кожаным ремнем. Удары наносились по рукам, ногам, плечам и спине мальчика. Женщина применяла и другие насильственные действия: удерживала подростка за уши и силой его перемещала, причиняя физическую боль и психические страдания», — рассказали в пресс-службе судов.
Женщина признала вину, ее действия были квалифицированы как истязание и незаконное лишение свободы, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего. Отбывать наказание осужденная будет в исправительной колонии общего режима. Суд также частично удовлетворил иск прокуратуры о взыскании морального вреда в пользу мальчика.
