Жительницу Урала, которая посадила сына на цепь, отправили в колонию

«В ноябре 2023 года женщина посадила 11-летнего ребенка на цепь. В феврале и марте 2025-го регулярно избивала его деревянной скалкой и кожаным ремнем. Удары наносились по рукам, ногам, плечам и спине мальчика. Женщина применяла и другие насильственные действия: удерживала подростка за уши и силой его перемещала, причиняя физическую боль и психические страдания», — рассказали в пресс-службе судов.