В воронежском минздраве опровергли сообщение о самокастрации подростка

Пациент с таким диагнозом в медучреждения области не обращался.

Источник: Комсомольская правда

В минздраве Воронежской области опровергли сообщение СМИ о подростке, который совершил самокастрацию. По данным источника, 14-летний молодой человек выполнил операцию по «инструкции» из интернета, а затем потерял сознание. Истекающего кровью подростка обнаружила сестра и вызвала «скорую».

В правительстве региона заявили, что пациент указанного возраста с указанным характером травм в медицинские учреждения региона в указанный в публикации промежуток времени не обращался. А также добавили, что министерство здравоохранения Воронежской области не вправе сообщать столь подробную информацию по случаю оказания медицинской помощи, поскольку они составляют врачебную тайну.