Жена раввина Бороды требует почти 30 млн рублей от ушедшей на СВО хирурга Лонской

Неудачная операция случилась в 2023 году, когда супруга главы Федерации еврейских общин России Инна Борода обратилась в частную клинику «КЛАЗКО» для проведения косметической операции на веках. Однако после хирургического вмешательства у неё развились серьёзные осложнения. Борода не могла закрыть глаза, испытывала сильные боли и начала стремительно терять зрение. В связи с этим потерпевшая потребовала компенсацию в размере 27 миллионов рублей. Хирург Лонская, проводившая операцию, была отстранена от работы, а впоследствии задержана. По итогам разбирательства её приговорили к 11 месяцам колонии-поселения и запрету на занятие медицинской практикой сроком на 2,5 года.