После пожара под Омском котельные работают от резервных газопроводов

Котельные в Омском районе продолжают получать газ через резервные газопроводы после пожара на магистральном газопроводе, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
Глава региона ранее информировал о возгорании, которое произошло в районе поселка Ростовка Омской области в результате аварии на подземном участке газопровода. Специалисты проводят анализ ситуации.
«На данный момент котельные работают на газе из резервных источников. На котельных также подготовлены резервные виды топлива», — отметил Хоценко в голосовом сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что жителям Омской области ничего не угрожает после утечки газа с последующим возгоранием на магистральном газопроводе.