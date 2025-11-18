Ричмонд
После пожара под Омском котельные работают от резервных газопроводов

Ранее в районе поселка Ростовка на подземном участке магистрального газопровода произошла авария.

Источник: Аргументы и факты

Котельные в Омском районе продолжают получать газ через резервные газопроводы после пожара на магистральном газопроводе, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

Глава региона ранее информировал о возгорании, которое произошло в районе поселка Ростовка Омской области в результате аварии на подземном участке газопровода. Специалисты проводят анализ ситуации.

«На данный момент котельные работают на газе из резервных источников. На котельных также подготовлены резервные виды топлива», — отметил Хоценко в голосовом сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что жителям Омской области ничего не угрожает после утечки газа с последующим возгоранием на магистральном газопроводе.