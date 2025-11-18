В Подмосковье трое мужчин напали на иностранцев и похитили 15 млн рублей

Напомним, в сентябре сообщалось, что в Челябинске завершилось расследование уголовного дела о разбойном нападении, в совершении которого обвинили местного жителя. По версии правоохранительных органов, в июле 2025 года ночью мужчина в балаклаве зашёл в супермаркет и начал угрожать продавцам ножом. Он потребовал деньги из кассы и забрал 4 тысячи рублей, а после скрылся. Вскоре мужчина вернулся, чтобы внести похищенные средства на счёт через банкомат, который находился в магазине.