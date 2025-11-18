В Подмосковье трое мужчин напали на иностранцев и похитили 15 млн рублей

Полицейские задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на двоих иностранцев в Подмосковье, у которых были похищены более 15 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.
«По предварительным данным, в ночное время злоумышленники в масках проникли в частный дом в деревне Мисайлово. Внутри жилища нападавшие схватили двух граждан одной из стран Восточной Азии: одного из них связали, другого стали душить проводом и угрожать ему ножом, требуя передачи денег», — говорится в публикации в Telegram-канале областного подразделения федерального ведомства.
Один из потерпевших связался со знакомым и попросил его переслать на криптокошелёк свыше $195 тысяч (более 15 млн рублей). Полученные средства он перевёл на счёт преступников. Злоумышленники также забрали у иностранцев 50 тыс. рублей наличными и телефоны. После нападавшие скрылись.
По месту жительства задержанных были проведены обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, одежда и автомобиль, который фигурирует в расследовании. Мужчин поместили под стражу. Следователи возбудили против них уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой).
