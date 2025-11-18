Жителю ХМАО грозит срок за продажу своих банковских счетов

После этого по указанию неизвестного он дважды обналичивал поступающие деньги и переводил их на неизвестные счета — всего 43 тысячи рублей. Позже он обнаружил крупные входящие и исходящие переводы, о которых сам не знал. Впоследствии через счета молодого человека прошли подозрительные операции на сумму свыше 300 тысяч рублей.