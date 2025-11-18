Отец жестоко расправился с сыном в Забайкалье

В Забайкалье вынесен приговор 68-летнему жителю поселка Атамановка, который застрелил собственного сына. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональную прокуратуру, трагедия растянулась на несколько лет и началась с, казалось бы, случайной находки.
Еще в декабре 2020 года мужчина нашел самодельный пистолет и патроны к нему. Вместо того чтобы сдать оружие полиции, он привез его домой и хранил почти полтора года. Первый выстрел прозвучал в апреле 2022 года. Во время пьяной ссоры пенсионер выстрелил в голову сыну, но искривленный ствол спас тому жизнь — пуля прошла по касательной.
— Однако в июне 2025 года история повторилась. После очередного конфликта отец снова выстрелил сыну в голову. На этот раз ранение оказалось смертельным — через два дня потерпевший скончался в больнице, — рассказывают в агентстве.
На суде подсудимый пытался убедить, что не хотел убивать, однако доказательства говорили об обратном. Суд назначил ему наказание — 13 лет и 9 месяцев колонии строгого режима. Самодельный пистолет, ставший орудием преступления, был изъят и передан в Росгвардию.
