Отец жестоко расправился с сыном в Забайкалье

Еще в декабре 2020 года мужчина нашел самодельный пистолет и патроны к нему. Вместо того чтобы сдать оружие полиции, он привез его домой и хранил почти полтора года. Первый выстрел прозвучал в апреле 2022 года. Во время пьяной ссоры пенсионер выстрелил в голову сыну, но искривленный ствол спас тому жизнь — пуля прошла по касательной.