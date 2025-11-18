Часть омских предприятий осталась без газа после аварии, подачу восстановят за сутки

Инцидент произошёл ночью недалеко от посёлка Ростовка: предварительно, на трубопроводе произошла утечка газа, после чего вспыхнул пожар. Его площадь пока не уточняется. В региональном управлении ФСБ рассказали, что возгорание началось во время ремонтных работ. Следственный комитет уже проводит доследственную проверку.