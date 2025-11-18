Ричмонд
Часть омских предприятий осталась без газа после аварии, подачу восстановят за сутки

В Омской области после ночной аварии на газопроводе временно осталась без газа часть промышленных предприятий. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, пострадавших нет, а восстановить подачу топлива планируют в течение ближайших суток.

По словам главы региона, сейчас котельные получают топливо через резервные трубы. Он отметил, что «задача — в ближайшее время восстановить газ по постоянной схеме. По информации специалистов “Газпрома”, срок восстановления займёт до суток». Правительство области продолжает координировать все работы.

Инцидент произошёл ночью недалеко от посёлка Ростовка: предварительно, на трубопроводе произошла утечка газа, после чего вспыхнул пожар. Его площадь пока не уточняется. В региональном управлении ФСБ рассказали, что возгорание началось во время ремонтных работ. Следственный комитет уже проводит доследственную проверку.

