Экс-замглавы Петербурга обвинили в краже средств на трассу М-12

Бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева обвиняют в краже средств, которые должны были пойти на строительство трассы М-12. События разворачивались в 2020 году.
По версии следствия, чиновник действовал в рамках договора по проектированию строящейся трассы «Москва — Нижний Новгород — Казань». Лавленцев в цепочке событий являлся тогда гендиректором АО «Стройтрансгаз». Компания подписала контракт с госкомпанией Российские автомобильные дороги".
Подрядчик должен был заняться проектно-сметной документацией для указанного объекта. За эту работу ему должны были заплатить 53,1 миллиарда рублей. Лавленцев похитил часть этих средств. Общая сумма ущерба по делу составляет 2,5 миллиарда рублей.
Лавленцев занимал пост вице-губернатора Петербурга по вопросам ЖКХ. После ухода с поста он собрал группу, чтобы выводить средства его компании. ТАСС пишет, что с 2017 по 2019 годы Лавленцев перевел на созданные им счет более 2,5 миллиардов рублей. Для этого были заключены фиктивные договоры найма.
Лавленцеву предъявлено обвинение в особо крупной растрате и злоупотреблении полномочиями. Потерпевшие убытки компании «Горкапстрой», «Стройтрансгаз» и НПП «Строительство» предъявили чиновнику иск в размере 3 миллиардов рублей.