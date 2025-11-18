Экс-замглавы Петербурга обвинили в краже средств на трассу М-12

Лавленцев занимал пост вице-губернатора Петербурга по вопросам ЖКХ. После ухода с поста он собрал группу, чтобы выводить средства его компании. ТАСС пишет, что с 2017 по 2019 годы Лавленцев перевел на созданные им счет более 2,5 миллиардов рублей. Для этого были заключены фиктивные договоры найма.