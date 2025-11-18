Дептранс: Движение временно закрыто на ряде центральных улиц в Москве

Движение на Краснопресненской набережной временно закрыто. Об этом во вторник, 18 ноября, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. В ведомстве уточнили, что объезд возможен через набережную Тараса Шевченко.
Также временные ограничения введены на Боровицкой площади и Кремлевской набережной, где объезд осуществляется через Садовое кольцо. На Тверской улице движение закрыто с возможностью объезда по улице Большая Никитская.
Кроме того, временно ограничено движение на улице 1905 года. Telegram-канал дептранса рекомендовал участникам движения строить маршруты заранее.
На фоне похолодания и образовавшейся гололедицы столичным автомобилистам посоветовали выезжать только на зимней резине и по возможности пользоваться городским транспортом. Кроме того, водителям рекомендовали избегать резких маневров на дорогах, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад.
Также москвичам напомнили, что четвертый и пятый выходы станции «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии метро закроют с 12 ноября. Закрытие связано с работами по благоустройству около станции.