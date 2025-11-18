Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дептранс: Движение временно закрыто на ряде центральных улиц в Москве

Движение на Краснопресненской набережной временно закрыто. Об этом во вторник, 18 ноября, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. В ведомстве уточнили, что объезд возможен через набережную Тараса Шевченко.

Движение на Краснопресненской набережной временно закрыто. Об этом во вторник, 18 ноября, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. В ведомстве уточнили, что объезд возможен через набережную Тараса Шевченко.

Также временные ограничения введены на Боровицкой площади и Кремлевской набережной, где объезд осуществляется через Садовое кольцо. На Тверской улице движение закрыто с возможностью объезда по улице Большая Никитская.

Кроме того, временно ограничено движение на улице 1905 года. Telegram-канал дептранса рекомендовал участникам движения строить маршруты заранее.

На фоне похолодания и образовавшейся гололедицы столичным автомобилистам посоветовали выезжать только на зимней резине и по возможности пользоваться городским транспортом. Кроме того, водителям рекомендовали избегать резких маневров на дорогах, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

Также москвичам напомнили, что четвертый и пятый выходы станции «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии метро закроют с 12 ноября. Закрытие связано с работами по благоустройству около станции.