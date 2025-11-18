В ДНР пропало электричество после атаки ВСУ на две ТЭЦ: чем они известны

Строительство Старобешевской ГРЭС началось в 1954 году под руководством Юрия Хохрякова. Первый энергоблок был запущен в 1958 году, а на полную мощность 2300 МВт станция вышла в 1967 году. В советский период ГРЭС стала частью Единой энергосистемы Европейской части СССР, а в 1971 году была награждена орденом Октябрьской революции. К 1977 году станция выработала рекордные 200 млрд кВт⋅ч электроэнергии, что подтвердило её ключевую роль в энергосистеме Донбасса.