Сетями выловили более 40 кг рыбы. В Ляховичском районе задержаны двое браконьеров

У второго задержанного обнаружены три мешка со ставными сетями длиной почти 130 м. С их помощью он незаконно выловил около 23 кг озерно-речной рыбы, нанеся вред окружающей среде в размере 97 базовых величин. Барановичской межрайонной инспекцией в отношении него начат административный процесс по ч.1 ст. 16.25 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси. Запрещенные орудия лова и лодка также изъяты.