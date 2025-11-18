Сетями выловили более 40 кг рыбы. В Ляховичском районе задержаны двое браконьеров

Информация о возможном нарушении поступила на телефон доверия от бдительного гражданина, что позволило оперативно среагировать и пресечь противоправную деятельность.
Сотрудники Барановичской межрайонной инспекции немедленно выехали на карьер у д. Новоселки для проверки. На месте был обнаружен мужчина на надувной лодке, который ловил рыбу ставными сетями. Вскоре госинспекторы заметили и второго нарушителя, также использовавшего запрещенные орудия лова.
Проследив за предполагаемым местом возврата браконьеров на берег, инспекторы задержали обоих. При осмотре у первого из них были изъяты пять мешков со ставными сетями общей длиной более 190 м. С их помощью мужчина незаконно добыл более 21 кг озерно-речной рыбы, причинив окружающей среде вред на сумму 185 базовых величин (1 БВ — Br42).
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Ляховичского РОВД. В ходе осмотра изъяты пять сетей, незаконно добытая рыба и лодка из ПВХ. Автомобиль нарушителя помещен на штрафстоянку. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 281 Уголовного кодекса Беларуси.
У второго задержанного обнаружены три мешка со ставными сетями длиной почти 130 м. С их помощью он незаконно выловил около 23 кг озерно-речной рыбы, нанеся вред окружающей среде в размере 97 базовых величин. Барановичской межрайонной инспекцией в отношении него начат административный процесс по ч.1 ст. 16.25 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси. Запрещенные орудия лова и лодка также изъяты.
Государственная инспекция напоминает о необходимости ответственного отношения к природным ресурсам и призывает граждан сообщать об известных фактах браконьерства на круглосуточный телефон доверия: