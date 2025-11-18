Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Успела спасти только троих детей, а один остался в горящем доме»: ребенок едва выжил на пожаре

В Тайшетском округе ребенка спасли из горящего дома.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В рабочем поселке Юрты Тайшетского округа ребенка спасли из горящего дома. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, к месту происшествия оперативно приехали спасатели.

— К моменту их прибытия хозяйка дома успела самостоятельно выйти из помещения через окно вместе с тремя детьми. Однако один ребенок был внутри здания, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Дом к тому моменту уже был полностью в огне, он мог перекинуться на соседние постройки. Специалистам МЧС удалось потушить пожар на площади 70 квадратных метров. Предварительной причиной возникновения пламени стало короткое замыкание электропроводки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске из-за аварии на теплосети отключены отопление и горячая вода.