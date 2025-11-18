«Успела спасти только троих детей, а один остался в горящем доме»: ребенок едва выжил на пожаре

В рабочем поселке Юрты Тайшетского округа ребенка спасли из горящего дома. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, к месту происшествия оперативно приехали спасатели.
— К моменту их прибытия хозяйка дома успела самостоятельно выйти из помещения через окно вместе с тремя детьми. Однако один ребенок был внутри здания, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Дом к тому моменту уже был полностью в огне, он мог перекинуться на соседние постройки. Специалистам МЧС удалось потушить пожар на площади 70 квадратных метров. Предварительной причиной возникновения пламени стало короткое замыкание электропроводки.
