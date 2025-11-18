Ричмонд
ФСБ задержала жительниц Херсонской области, передававших Киеву данные о ВС РФ

Силовики задержали двух жительниц Херсонской области, передававших украинским спецслужбам данные о российских военнослужащих. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

Уточняется, что задержанные через мессенджер передавали Киеву сведения о местах дислокации военнослужащих, маршрутах движения военной техники ВС РФ с целью причинения потерь личному составу, уничтожения вооружения и срыва выполнения боевых задач.

Следственный отдел УФСБ России по Херсонской области возбудил и расследует уголовные дела по статье 276 УК РФ (шпионаж). Фигуранткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

— Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности задержанных, а также выявление их преступных связей, — цитирует силовиков РИА Новости.

До этого Федеральная служба безопасности задержала в Москве россиянина, передавшего Киеву сведения о ПВО в Подмосковье и на Кубани. В ведомстве уточнили, что было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.