Очевидцы рассказали о взрыве газа в Ростовке под Омском

Люди не сразу поняли, что происходит.

Источник: Аргументы и факты

Утро 18 ноября для жителей поселка Ростовка под Омском началось с оглушительного гуда и зарева, заполонившего комнаты.

«Проснулась от того, что у меня сигналка от машины пищит. Был гул дикий, а в комнате — красное зарево прямо напротив окна. Было не по себе, страшно», — делится впечатлениями с корреспондентом omsk.aif.ru местная жительница Оксана Андрющенко.

Люди не сразу поняли, что происходит, и первой реакцией было проверять чаты. Сейчас у многих в Ростовке уже остыли батареи, однако в соседнем селе, по словам другого очевидца, в квартирах пока тепло.

Губернатор Виталий Хоценко оперативно сообщил, что пожар на газопроводе, случившийся во время ремонтных работ, уже локализован. Пострадавших нет. Чтобы стабилизировать ситуацию, котельные перевели на резервное топливо, а часть предприятий временно отключили от газа. Подачу газа обещают полностью восстановить в течение суток, призывая жителей сохранять спокойствие.