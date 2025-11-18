Очевидцы рассказали о взрыве газа в Ростовке под Омском

«Проснулась от того, что у меня сигналка от машины пищит. Был гул дикий, а в комнате — красное зарево прямо напротив окна. Было не по себе, страшно», — делится впечатлениями с корреспондентом omsk.aif.ru местная жительница Оксана Андрющенко.