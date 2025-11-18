Снегоуборочная машина сбила нижегородку в Автозаводском районе

По информации ведомства, авария произошла 17 ноября приблизительно в 13:50 недалеко от дома № 11 по улице Автоматной. 61-летний водитель за рулем автомобиля Shacman наехал на нижегородку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.