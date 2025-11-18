Ричмонд
Снегоуборочная машина сбила нижегородку в Автозаводском районе

62-летняя пенсионерка получила травмы.

Источник: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области

Снегоуборочная техника сбила женщину в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

По информации ведомства, авария произошла 17 ноября приблизительно в 13:50 недалеко от дома № 11 по улице Автоматной. 61-летний водитель за рулем автомобиля Shacman наехал на нижегородку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии 62-летняя пенсионерка получила травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, 12 ноября в Нижегородской области на трассе М-7 произошла массовая авария с участием нескольких легковушек и фуры.