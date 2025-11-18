Матери из Подмосковья, признавшейся в убийстве сына, предъявили обвинение

В Балашихе местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве шестилетнего сына, сообщили в Главном следственном управлении СК России по Московской области. Женщина призналась в содеянном на допросе и подробно рассказала о произошедшем. Сегодня следствие ходатайствует перед судом о ее аресте.
Кроме того, по факту халатности должностных лиц окружного управления социального развития, которая, по версии следствия, способствовала смерти ребенка, возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ. Ведомство отмечает, что меры по ограничению или лишению обвиняемой родительских прав не были приняты, несмотря на наличие у нее заболевания, наблюдение у специализированного врача и выявленные факты противоправных действий в отношении ребенка.
Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего и причины, которые могли способствовать совершению особо тяжкого преступления. Отмечается, что проверка охватывает действия как самой обвиняемой, так и должностных лиц, ответственных за социальную защиту ребенка.
В Telegram-канале ведомства подчеркнули, что расследование направлено на полное выяснение условий, приведших к трагедии, а также на привлечение к ответственности всех лиц, чьи действия или бездействие могли повлиять на гибель ребенка.
Ранее стало известно, что убийца шестилетнего сына в Балашихе Елена Цуцкова смешивала лекарства от шизофрении с наркотиками. Такой набор вызывал в ней неконтролируемую агрессию.