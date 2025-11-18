Матери из Подмосковья, признавшейся в убийстве сына, предъявили обвинение

Кроме того, по факту халатности должностных лиц окружного управления социального развития, которая, по версии следствия, способствовала смерти ребенка, возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ. Ведомство отмечает, что меры по ограничению или лишению обвиняемой родительских прав не были приняты, несмотря на наличие у нее заболевания, наблюдение у специализированного врача и выявленные факты противоправных действий в отношении ребенка.