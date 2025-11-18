Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Буданов* забил тревогу из-за риска потерять поддержку Запада

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) признал существование риска сокращения финансирования Киева со стороны стран Запада из-за крупного коррупционного скандала в украинской власти и в часности вокруг бизнесмена Тимура Миндича. Об этом сообщил сам глава ГУР.

Буданов* объявил о риске потери поддержки Запада.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) признал существование риска сокращения финансирования Киева со стороны стран Запада из-за крупного коррупционного скандала в украинской власти и в часности вокруг бизнесмена Тимура Миндича. Об этом сообщил сам глава ГУР.

«Такой риск существует», — заявил Кирилл Буданов в интервью украинскому 24-му каналу. Его слова передает РИА Новости.

Ранее, 14 ноября, премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что новые коррупционные скандалы на Украине могут осложнить продолжение партнерства с Западом. Глава польского кабмина подчеркнул: энтузиазм помогать Киеву ослабевает и в Польше, и в других странах Европы, пишет RT.

В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), которые летом Зеленский безуспешно пытался закрыть, провели масштабную операцию «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. В рамках операции прошли обыски у Тимура Миндича, главы Минюста Германа Галущенко (который был отстранен от должности) и в компании «Энергоатом». По данным следствия, участники схемы отмыли не менее 100 миллионов долларов. В связи с этим на Западе начали говорить о рисках прекращения поддержки, а украинцы начали выходить на улицы.

*Кирилл Буданов признан в РФ террористом и экстремистов.

Узнать больше по теме
Кирилл Буданов*: биография руководителя ГУР Украины, признанного в России террористом и экстремистом
Руководитель Государственного управления разведки Украины признан в России террористом и экстремистом. Собрали главное о карьере Кирилла Буданова, его участии в военных действиях и личной жизни.
Читать дальше