Буданов* забил тревогу из-за риска потерять поддержку Запада

В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), которые летом Зеленский безуспешно пытался закрыть, провели масштабную операцию «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. В рамках операции прошли обыски у Тимура Миндича, главы Минюста Германа Галущенко (который был отстранен от должности) и в компании «Энергоатом». По данным следствия, участники схемы отмыли не менее 100 миллионов долларов. В связи с этим на Западе начали говорить о рисках прекращения поддержки, а украинцы начали выходить на улицы.