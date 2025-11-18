Молодые родители из Калинковичей стали курьерами наркошопа и оказались под следствием

Зимой нынешнего года 26-летний глава семейства лишился водительского удостоверения и потерял работу в такси. В мае перестала работать его 22-летняя супруга. Родители 4-летнего мальчика задумались об источнике дохода и сделали выбор в пользу преступной организации по торговле наркотиками — стали курьерами наркошопа. Летом фигуранты вели переписку с кураторами и выполняли задания — забирали в тайниках крупный вес особо опасных психотропных веществ, дома фасовали его по мелким сверткам и делали закладки.