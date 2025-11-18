Молодые родители из Калинковичей стали курьерами наркошопа и оказались под следствием

Зимой нынешнего года 26-летний глава семейства лишился водительского удостоверения и потерял работу в такси. В мае перестала работать его 22-летняя супруга. Родители 4-летнего мальчика задумались об источнике дохода и сделали выбор в пользу преступной организации по торговле наркотиками — стали курьерами наркошопа. Летом фигуранты вели переписку с кураторами и выполняли задания — забирали в тайниках крупный вес особо опасных психотропных веществ, дома фасовали его по мелким сверткам и делали закладки.
Днем 4 сентября подельники выехали на последнее задание в Мозырский район. С собой взяли не менее 339,35 г альфа-PVP. Возле садового товарищества сделали несколько закладок, и сотрудники милиции задержали фигурантов. При обыске по месту их жительства правоохранители изъяли 10,74 г 4-СМС и марихуану.
«Установлено, что родители малолетнего употребляли психотропные вещества. Семья проживала в половине частного дома в неудовлетворительных бытовых условиях. В прошлые годы в отдел образования Калинковичского райисполкома поступала информация о фактах семейного неблагополучия», — рассказала Мария Кривоногова.
Жителю Калинковичей предъявлено обвинение по ч.1 ст. 328 (незаконные без цели сбыта приобретение, хранение, перевозка наркотических средств) и по ч.4 ст. 328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка психотропных веществ, совершенные лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 328 УК, в отношении особо опасных психотропных веществ, в крупном размере, организованной группой) УК. Его супруге — по ч.4 ст. 328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка психотропных веществ, совершенные в отношении особо опасных психотропных веществ, в крупном размере, организованной группой) УК. Оба заключены под стражу.
«В адрес субъекта профилактики следователи внесли представление об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступления», — добавила официальный представитель.