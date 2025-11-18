В Омске заведующую детсадом оштрафовали за сломанную руку ребенка на 10 тысяч

ЧП произошло 4 сентября нынешнего года. Видео инцидента попало в соцсети, после чего проверки организовали прокуратура и СУ СКР. На площадке детсада двухлетняя малышка упала с качели, воспитательница в это время разговаривала по телефону и даже не сразу заметила, что случилось. В результате падения ребенок получил двойной перелом руки.