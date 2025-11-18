Ричмонд
В Омске заведующую детсадом оштрафовали за сломанную руку ребенка на 10 тысяч

За двухлетней малышкой не уследила воспитательница.

Источник: Комсомольская правда

По инициативе прокуратуры на 10 тысяч оштрафована заведующая омского детсада № 119 в Рябиновке. Во время прогулки в детском саду двухлетняя малышка сломала руку.

ЧП произошло 4 сентября нынешнего года. Видео инцидента попало в соцсети, после чего проверки организовали прокуратура и СУ СКР. На площадке детсада двухлетняя малышка упала с качели, воспитательница в это время разговаривала по телефону и даже не сразу заметила, что случилось. В результате падения ребенок получил двойной перелом руки.

По результатам проверки прокуратура внесла представление заведующей детсадом с требованием устранить нарушения законодательства об охране жизни и здоровья малолетних.

Воспитателю объявлено замечание, а заведующая получила более строгое наказание — административный штраф в размере 10 000 рублей.