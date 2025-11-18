Ричмонд
В Ростовской области подросток погиб в ДТП, выехав на железнодорожный переезд

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний водитель.

Источник: Комсомольская правда

16 ноября на 351-м километре автодороги Р-260 «Волгоград—Каменск-Шахтинский—Луганск» произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. По предварительной информации, 16-летний водитель, управлявший автомобилем «Хавал F7», выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора.

Водитель не справился с управлением, совершил наезд на автоматическое барьерное ограждение, после чего автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся. В результате ДТП произошло возгорание транспортного средства. Несовершеннолетний водитель погиб на месте происшествия.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи, которые проводят необходимые следственные мероприятия и устанавливают все обстоятельства случившегося.