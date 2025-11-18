В Ростовской области подросток погиб в ДТП, выехав на железнодорожный переезд

Водитель не справился с управлением, совершил наезд на автоматическое барьерное ограждение, после чего автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся. В результате ДТП произошло возгорание транспортного средства. Несовершеннолетний водитель погиб на месте происшествия.