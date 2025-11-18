Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Защита экс-замглавы администрации Ялты обжаловала ее арест

Ирину Беломестнову обвиняют в получении взятки в 2,5 млн рублей.

Источник: Аргументы и факты

Защита экс-замглавы администрации Ялты Ирины Беломестновы подала апелляцию на избрание меры пресечение. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Адвокат арестованной направил жалобы с требованием изменить меру пресечения своей подзащитной.

Беломестнова, напомним, была задержана 12 ноября. На следующий день суд по ходатайству следствия арестовал ее на два месяца по подозрению во взятке в особо крупном размере.

По версии следствия, чиновница получила от директора строительной компании 2,5 млн рублей. Взамен фирма рассчитывала получить контракт на ремонт и реконструкцию детского сада. По местам работа и жительства Беломестновой были проведены обыски. После задержания она была снята с поста замглавы администрации Ялты.