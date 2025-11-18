Защита экс-замглавы администрации Ялты обжаловала ее арест

Защита экс-замглавы администрации Ялты Ирины Беломестновы подала апелляцию на избрание меры пресечение. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Адвокат арестованной направил жалобы с требованием изменить меру пресечения своей подзащитной.
Беломестнова, напомним, была задержана 12 ноября. На следующий день суд по ходатайству следствия арестовал ее на два месяца по подозрению во взятке в особо крупном размере.
По версии следствия, чиновница получила от директора строительной компании 2,5 млн рублей. Взамен фирма рассчитывала получить контракт на ремонт и реконструкцию детского сада. По местам работа и жительства Беломестновой были проведены обыски. После задержания она была снята с поста замглавы администрации Ялты.