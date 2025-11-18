Защита экс-замглавы администрации Ялты обжаловала ее арест

По версии следствия, чиновница получила от директора строительной компании 2,5 млн рублей. Взамен фирма рассчитывала получить контракт на ремонт и реконструкцию детского сада. По местам работа и жительства Беломестновой были проведены обыски. После задержания она была снята с поста замглавы администрации Ялты.