Два человека погибли в ДТП с фурой на трассе М-7 в Татарстане

На 1071-м километре трассы М-7 «Волга» в направлении Уфы произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Toyota на большой скорости врезался в стоящую на обочине фуру. В результате аварии оба находившихся в легковом автомобиле человек погибли на месте.
Как установили сотрудники правоохранительных органов, погибшими оказались граждане Таджикистана 33 и 23 лет, постоянно проживавшие в Москве. На момент происшествия на этом участке наблюдалась гололедица, о чем ранее поступали предупреждения.
На место происшествия выехал прокурор Тукаевского района Руслан Галиев. В настоящее время организована проверка по факту ДТП. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
