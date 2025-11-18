Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли в ДТП с фурой на трассе М-7 в Татарстане

На момент происшествия на дороге наблюдалась гололедица.

Источник: Прокуратура Татарстана

На 1071-м километре трассы М-7 «Волга» в направлении Уфы произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Toyota на большой скорости врезался в стоящую на обочине фуру. В результате аварии оба находившихся в легковом автомобиле человек погибли на месте.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, погибшими оказались граждане Таджикистана 33 и 23 лет, постоянно проживавшие в Москве. На момент происшествия на этом участке наблюдалась гололедица, о чем ранее поступали предупреждения.

На место происшествия выехал прокурор Тукаевского района Руслан Галиев. В настоящее время организована проверка по факту ДТП. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Казани водитель иномарки проехал на красный свет и врезался в дорожный знак. ДТП произошло вечером на улице Карла Маркса.