Два человека погибли в ДТП с фурой на трассе М-7 в Татарстане

На 1071-м километре трассы М-7 «Волга» в направлении Уфы произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Toyota на большой скорости врезался в стоящую на обочине фуру. В результате аварии оба находившихся в легковом автомобиле человек погибли на месте.