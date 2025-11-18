Ричмонд
Франция и Украина подписали контракт о поставке вооружения

Ранее Франция начала поставлять Украине истребители Mirage 2000s.

«17 ноября президент Франции Эммануэль Макрон подписал с Владимиром Зеленским декларацию о потенциальной продаже до 100 истребителей Rafale F4 к 2035 году», — пишет издание Military Watch. Ранее Франция начала осуществлять для Украины поставки истребителей Mirage 2000s. Новая сделка может принести Парижу до 22 миллиардов долларов, как уточняет издание.

Соответствующее соглашение было подписано в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж. Кроме истребителей, Франция направит Киеву ракеты и системы ПВО SAMP/T.