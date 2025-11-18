Житель ХМАО пойдет под суд за убийство собак, угрозы и взятку полиции

Житель Радужного (ХМАО) стрелял в собак из пневматического оружия, а после замечаний соседей угрожал оружием. Его задержали, когда он без прав ехал в своей машине и пытался предложить взятку полицейским. Материалы дела о его правонарушениях следователи направили в суд.