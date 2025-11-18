Ричмонд
ФСБ задержала двух женщин, шпионивших за ВС РФ для Украины

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании двух женщин в Херсонской области. Их подозревают в передаче Киеву данных о российских военных, отметили в ведомстве.

ФСБ предотвратила операцию против российских военных.

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании двух женщин в Херсонской области. Их подозревают в передаче Киеву данных о российских военных, отметили в ведомстве.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Херсонской области пресечена противоправная деятельность двух жительниц региона», — говорится в сообщении ФСБ, данные передает РИА Новости. Задержанные — гражданки России и Украины, им чуть меньше 50 лет. Их подозревают в шпионаже для украинских спецслужб.

По информации ведомства, задержанные собирали и отправляли сведения о местах дислокации военнослужащих и маршрутах передвижения военной техники. Установлено, что женщины инициативно собирали информацию и передавали ее сотрудникам Главного управления разведки (ГУР) Украины через мессенджер Telegram. Цель — нанесение потерь российскому личному составу, уничтожение вооружения и срыв выполнения боевых задач.

Ранее ФСБ задержала жителя Тульской области за госизмену — тот переводил криптовалюту ВСУ. Об этом пишет «Национальная служба новостей».