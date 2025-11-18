В Омске заведующую детсадом оштрафовали из-за двойного перелома у ребенка

Прокуратура Кировского округа Омска провела проверку по инциденту в детском саду № 119, что в Кировском административном округе, случившемуся в сентябре 2025 года, сообщает во вторник, 18 ноября 2025 года, пресс-служба омской прокуратуры. Как указывалось ранее, девочка получила травму, упав с качели во время прогулки.
"Установлено, что 4 сентября 2025 г. девочка в детском саду № 119 в микрорайоне Рябиновка упала с качели и получила двойной перелом руки.
По результатам проверки прокуратура внесла представление заведующей образовательным учреждением с требованием устранить нарушения законодательства об охране жизни и здоровья малолетних", — говорится в официальном сообщении.
Как отметили в региональной прокуратуре, за ненадлежащий присмотр за ребенком воспитателю объявлено замечание, а заведующая детским садом привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.