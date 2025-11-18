В Омске заведующую детсадом оштрафовали из-за двойного перелома у ребенка

Прокуратура Кировского округа Омска провела проверку по инциденту в детском саду № 119, что в Кировском административном округе, случившемуся в сентябре 2025 года, сообщает во вторник, 18 ноября 2025 года, пресс-служба омской прокуратуры. Как указывалось ранее, девочка получила травму, упав с качели во время прогулки.