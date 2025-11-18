ФСБ задержала в Херсонской области женщин, передававших Киеву данные о ВС РФ

Женщины занимались сбором и передачей данных о местах дислокации российских военнослужащих, а также о маршрутах передвижения военной техники Вооруженных Сил РФ. Информация передавалась кураторам из украинских спецслужб через мессенджер Telegram и использовалась в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины чтобы нанести потери личному составу войск РФ и срывать выполнение боевых задач.