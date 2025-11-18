Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала в Херсонской области женщин, передававших Киеву данные о ВС РФ

В Херсонской области арестовали двух женщин по подозрению в шпионаже в пользу украинского ГУР.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Херсонской области двух женщин по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержанные являются гражданками России и Украины 1978 и 1981 годов рождения.

Женщины занимались сбором и передачей данных о местах дислокации российских военнослужащих, а также о маршрутах передвижения военной техники Вооруженных Сил РФ. Информация передавалась кураторам из украинских спецслужб через мессенджер Telegram и использовалась в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины чтобы нанести потери личному составу войск РФ и срывать выполнение боевых задач.

Возбуждены уголовные дела по статье о шпионаже, фигуранткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщали о предотвращении подготовки теракта на объекте транспорта в Ставропольском крае. Так, сотрудниками службы был задержан житель Георгиевска 1980 года рождения, действовавший по заданию украинских спецслужб.