ФСБ задержала в Херсонской области женщин, передававших Киеву данные о ВС РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Херсонской области двух женщин по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержанные являются гражданками России и Украины 1978 и 1981 годов рождения.
Женщины занимались сбором и передачей данных о местах дислокации российских военнослужащих, а также о маршрутах передвижения военной техники Вооруженных Сил РФ. Информация передавалась кураторам из украинских спецслужб через мессенджер Telegram и использовалась в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины чтобы нанести потери личному составу войск РФ и срывать выполнение боевых задач.
Возбуждены уголовные дела по статье о шпионаже, фигуранткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в ЦОС ФСБ сообщали о предотвращении подготовки теракта на объекте транспорта в Ставропольском крае. Так, сотрудниками службы был задержан житель Георгиевска 1980 года рождения, действовавший по заданию украинских спецслужб.