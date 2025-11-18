Обманутой пенсионерке из Пермского края вернули украденные 200 тыс. рублей

Как рассказывает ведомство, жертвой преступников стала жительница Березников. Женщина получила звонок, где неизвестная девушка назвалась её дочерью и сообщала, что якобы попала в ДТП. За сокрытие и лечение после инцидента с пожилой женщины требовали деньги. Это же подтвердил лжеправоохранитель, который позвонил следующим.