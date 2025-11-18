Обманутой пенсионерке из Пермского края вернули украденные 200 тыс. рублей

Пенсионерка из Пермского края, обманутая мошенниками, получила назад украденные 200 тысяч рублей, сообщает краевое ГУФССП.
Как рассказывает ведомство, жертвой преступников стала жительница Березников. Женщина получила звонок, где неизвестная девушка назвалась её дочерью и сообщала, что якобы попала в ДТП. За сокрытие и лечение после инцидента с пожилой женщины требовали деньги. Это же подтвердил лжеправоохранитель, который позвонил следующим.
Пенсионерка поверила звонящим и отдала курьеру 200 тысяч рублей. Последний был задержан сотрудниками МВД. В отношении забравшего деньги пермяка возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Суд приговорил его к условному сроку и обязал вернуть украденные деньги.
Часть из них — 20 тысяч рублей — осуждённый смог вернуть ещё во время следствия, а остальные деньги с него взыскали судебные приставы Свердловского района Перми.
«Судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, составившего более 12,5 тысяч рублей. Также сотрудник ведомства установил, что должник имеет два официальных места работы, по каждому из которых были направлены постановления об обращении взыскания на заработную плату», — рассказывает ГУФССП Пермского края.
После ареста счетов мужчины и наложения запрета на действия с землёй все оставшиеся деньги удалось взыскать.