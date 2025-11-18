Сестры-близнецы Кесслер покончили с собой

О смерти артисток стало известно вечером 17 ноября. Их не стало в возрасте 89 лет. Сестры Кесслер, которые заслужили репутацию одной из самых ярких и успешных пар в истории шоу-бизнеса Германии, радовали публику своими выступлениями на протяжении более чем шести десятилетий. Они были певицами, танцовщицами и актрисами. За время карьеры им посчастливилось работать вместе с такими знаменитыми исполнителями, как Фрэнк Синатра, Фред Астер и Гарри Белафонте. Об этом сообщало издание «Ридус».