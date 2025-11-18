В Астане арендованные машины продавали как корейские

В столице вынесли приговор женщине, которая выстроила многоуровневую схему обмана, предлагая гражданам приобрести автомобили из Южной Кореи по выгодным ценам. Как сообщили в столичной прокуратуре, она убеждала людей в своих «зарубежных связях» и требовала стопроцентную предоплату.
Автомобили покупателям действительно передавались, однако весь транспорт был взят в аренду у компаний по прокату. Чтобы не вызвать подозрений, женщина первое время вовремя вносила арендные платежи, поддерживая иллюзию добросовестности.
Один из потерпевших перечислил ей 14,5 миллиона тенге за четыре якобы поставляемых автомобиля. Всего же в деле более 70 пострадавших. Общая сумма причинённого ущерба оценивается в около 420 миллионов тенге.
По данным прокуратуры, подсудимая не имела реальной возможности выполнить обещания: договоры аренды она заключала исключительно для реализации преступного умысла, а полученные деньги тратила на личные нужды. На суде женщина полностью признала свою вину.
Суд приговорил её к 6 годам 8 месяцам лишения свободы. Гражданские иски потерпевших удовлетворены.
