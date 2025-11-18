Канал незаконной миграции накрыли в Крыму

Ранее мы писали, что в Крыму пресекли деятельность канала незаконной миграции, организованного двумя жителями Бахчисарайского районе. По данным правоохранителей, подозреваемые подыскивали иностранцев, желавших нелегально работать на полуострове, обеспечивали их жильем и устраивали на строительные объекты в Сакском и Белогорском районах.