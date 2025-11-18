Ричмонд
Канал незаконной миграции накрыли в Крыму

Организаторам грозит наказание до дести лет.

Источник: Комсомольская правда

Канал незаконной миграции накрыли в Крыму. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю.

Задержаны четыре человека: гражданин одной из республик Центральной Азии и три россиянина.

Как рассказали в ведомстве, схема работала следующим образом: участники группы находили иностранных граждан, желающих нелегально трудоустроиться и проживать на полуострове. Затем организовали учет и оформление патентов для осуществления трудовой детальности.

«Далее иностранцы были задействованы на различных строительных объектах», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до дести лет.

Ранее мы писали, что в Крыму пресекли деятельность канала незаконной миграции, организованного двумя жителями Бахчисарайского районе. По данным правоохранителей, подозреваемые подыскивали иностранцев, желавших нелегально работать на полуострове, обеспечивали их жильем и устраивали на строительные объекты в Сакском и Белогорском районах.