Четыре человека, включая подростка, пострадали в ДТП в Воронежской области

В результате аварии травмы получили водитель автомобиля «ЗАЗ Сенс» и двое пассажиров автомобиля «Фольксваген Тигуан», жители Подгоренского района в возрасте 39 и 13 лет. Всех троих с места ДТП доставили в больницу. Позже водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» самостоятельно обратился за медицинской помощью.