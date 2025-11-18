Ричмонд
Четыре человека, включая подростка, пострадали в ДТП в Воронежской области

Авария с четырьмя пострадавшими произошла в Россошанском районе Воронежской области.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

43-летняя жительница Воронежской области на автомобиле «ЗАЗ Сенс» выехала на полосу встречного движения на 269 км автодороги «Крым» Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — М-4 «Дон» в Россошанском районе и столкнулась с двигавшимся ей навстречу автомобилем «Фольксваген Тигуан» под управлением 45-летнего жителя Подгоренского района.

В результате аварии травмы получили водитель автомобиля «ЗАЗ Сенс» и двое пассажиров автомобиля «Фольксваген Тигуан», жители Подгоренского района в возрасте 39 и 13 лет. Всех троих с места ДТП доставили в больницу. Позже водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» самостоятельно обратился за медицинской помощью.

По факту аварии организовали проверку. Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло 127 аварий, в том числе в Воронеже — 91. В 8 ДТП травмы получили 10 человек.