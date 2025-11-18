Подросток задержан в Подмосковье за поджог релейного шкафа

Сотрудники транспортной полиции задержали подростка в Подмосковье по обвинению в поджоге релейного шкафа на Московской железной дороге, сообщило МВД России в телеграм-канале.
По данным ведомства, возгорание произошло на станции «Одинцово» Белорусского направления. Подозреваемым в преступлении оказался 16-летний житель Московской области. Оперативники задержали его недалеко от места ЧП.
Юноша признался, что такое задание он получил от неизвестного лица в мессенджере. Поджог он совершил с использованием бензина и зажигалки. За выполнение задания молодому человеку обещали денежное вознаграждение. Несмотря на повреждение объекта транспортной инфраструктуры, сбоев в движении поездов не было, подчеркнули в МВД.
Подросток стал фигурантом дела по пункту «а», части 2, статьи 205 Уголовного кодекса РФ. Сейчас решается вопрос о мере пресечения злоумышленнику.
Ранее Владимир Путин подписал закон о усиливающий уголовную ответственность за диверсии. Документ также дополнили положением о склонении, вербовке и вовлечение несовершеннолетних в преступления.