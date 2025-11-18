Подросток задержан в Подмосковье за поджог релейного шкафа

Юноша признался, что такое задание он получил от неизвестного лица в мессенджере. Поджог он совершил с использованием бензина и зажигалки. За выполнение задания молодому человеку обещали денежное вознаграждение. Несмотря на повреждение объекта транспортной инфраструктуры, сбоев в движении поездов не было, подчеркнули в МВД.