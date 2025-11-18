Полиция расследует нападение на женщину с ребёнком во Владивостоке

Как ранее писали «АиФ-Приморье», конфликт произошёл возле школы, когда водитель Toyota Land Cruiser с помощью машины преградил путь автомобилю, в котором находилась женщина и её ребёнок-инвалид. Мужчина начал применять физическую силу — нанёс удары женщине, пытался душить и сесть за руль её автомобиля. Женщина также утверждает, что нападавший заявил, что не боится вызова полиции, так как супруга у него работает судьёй.