Полиция расследует нападение на женщину с ребёнком во Владивостоке

Полиция Владивостока приступила к проверке информации о происшествии, случившемся в понедельник, 17 ноября, в Ленинском районе города на улице Нерчинской возле учебного заведения. По данным Telegram-канала «Полиция Приморья», дежурная часть отдела полиции № 1 получила сообщение от 34-летней местной жительницы, сообщившей, что неизвестный мужчина нанёс удары по её автомобилю, а затем и её самой причинил ей телесные повреждения.
Сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают очевидцев, устанавливают детали произошедшего, выясняют степень тяжести вреда здоровью потерпевшей, сумму материального ущерба и личность второго участника конфликта. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Как ранее писали «АиФ-Приморье», конфликт произошёл возле школы, когда водитель Toyota Land Cruiser с помощью машины преградил путь автомобилю, в котором находилась женщина и её ребёнок-инвалид. Мужчина начал применять физическую силу — нанёс удары женщине, пытался душить и сесть за руль её автомобиля. Женщина также утверждает, что нападавший заявил, что не боится вызова полиции, так как супруга у него работает судьёй.
Правоохранители уделят внимание степени вреда здоровью пострадавшей и психологической травме ребёнка. Вопрос о дальнейших действиях в отношении водителя внедорожника будет решён по итогам проверки.