Омичка заявила о смерти попавшего под колеса такси родственника

«ДТП произошло ранним утром 11 ноября 2025 года в то время, когда мой зять Сергей шел по пешеходному переходу в Омске по улице 10 ремесленная. До конца пешеходного перехода оставался метр, когда его сбило такси, за рулем которого находился 39-летний водитель. Очевидцы происшествия вызвали автомобиль скорой помощи. Сергей был без сознания. Так как у него при себе не было документов, мой зять попал в больницу без имени и фамилии. Моя сестра с детьми обзвонила все больницы и морги. Нашли его в БСМП-1. На следующий день моя сестра смогла подтвердить личность своего мужа. До сегодняшнего дня Сергей находился в крайне-тяжелом состоянии. Врачи не давали ни малейшего шанса на выздоровление. Виновник ДТП ни разу не связался с семьей потерпевшего, видимо, он даже не раскаивается в содеянном. Сегодня мой зять умер. Я не могу описать горечь утраты для семьи: ушел из жизни наш любимый близкий человек, а его убийца находится на свободе, живет, дышит», — говорится в публикации.