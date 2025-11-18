В Хабаровске пациент скончался после лечения у стоматолога под наркозом

По информации Следственного комитета, пациент почувствовал себя плохо после визита к стоматологу и был доставлен в краевую клиническую больницу № 1, где врачи не смогли его спасти. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти.