В Хабаровске пациент скончался после лечения у стоматолога под наркозом

В Хабаровске произошло трагическое происшествие в одной из стоматологических клиник. Мужчина скончался после приема у зубного врача, который проводился с применением наркоза. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По информации Следственного комитета, пациент почувствовал себя плохо после визита к стоматологу и был доставлен в краевую клиническую больницу № 1, где врачи не смогли его спасти. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти.
Следственные органы начали проверку по этому факту. Предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, включая правильность подбора и применения анестезии, а также наличие возможных противопоказаний у пациента.
Ранее в Комсомольске осудили врача-стоматолога, по вине которого умер пациент. Правоохранители выяснили, что осужденную, находившуюся на суточном дежурстве, пригласили в приемный покой для оказания медицинской помощи мужчине.