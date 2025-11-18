Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске пациент скончался после лечения у стоматолога под наркозом

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске произошло трагическое происшествие в одной из стоматологических клиник. Мужчина скончался после приема у зубного врача, который проводился с применением наркоза. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По информации Следственного комитета, пациент почувствовал себя плохо после визита к стоматологу и был доставлен в краевую клиническую больницу № 1, где врачи не смогли его спасти. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти.

Следственные органы начали проверку по этому факту. Предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, включая правильность подбора и применения анестезии, а также наличие возможных противопоказаний у пациента.

Ранее в Комсомольске осудили врача-стоматолога, по вине которого умер пациент. Правоохранители выяснили, что осужденную, находившуюся на суточном дежурстве, пригласили в приемный покой для оказания медицинской помощи мужчине.