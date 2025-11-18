В Херсонской области ФСБ задержала двух женщин за шпионаж

Федеральная служба безопасности задержала в Херсонской области двух женщин, которых подозревают в шпионаже в пользу ГУР Минобороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По данным спецслужбы, подозреваемые являются жительницами региона 1978 и 1981 годов рождения и имеют гражданство как России, так и Украины.
Установлено, что они по собственной инициативе собирали информацию о местах дислокации и маршрутах передвижения российских военнослужащих и военной техники. Эти сведения они передавали сотрудникам ГУР через мессенджер Telegram. В ведомстве подчеркнули, что целью передачи данных было «нанесение потерь личному составу, а также срыв выполнения боевых задач».
Следственный отдел УФСБ Херсонской области возбудил в отношении фигуранток уголовные дела по статье «Шпионаж». Решением суда они заключены под стражу, и в настоящее время устанавливаются все эпизоды их деятельности.
ФСБ напоминает, что украинские спецслужбы активно ищут исполнителей диверсий и терактов в социальных сетях и мессенджерах. В ведомстве предупреждают, что сотрудничество с иностранными спецслужбами является уголовным преступлением, за которое предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.