В Херсонской области ФСБ задержала двух женщин за шпионаж

Установлено, что они по собственной инициативе собирали информацию о местах дислокации и маршрутах передвижения российских военнослужащих и военной техники. Эти сведения они передавали сотрудникам ГУР через мессенджер Telegram. В ведомстве подчеркнули, что целью передачи данных было «нанесение потерь личному составу, а также срыв выполнения боевых задач».