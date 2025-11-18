В Пермском крае две подружки избили женщину и угрожали ей отрезать пальцы

В один момент мужчина уснул, а его гостьи остались наедине. Тогда между женщинами случился конфликт, закончившийся избиением со стороны двух подружек. После этого одна из нападавших — женщина 1982 года рождения — начала требовать у пострадавшей деньги, приставив к её горлу нож. Напуганная и избитая гостья позвонила своему мужу, чтобы попросить у него пять тысяч рублей, но получила отказ. Тогда у неё решили забрать украшения.