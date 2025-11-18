В Пермском крае две подружки избили женщину и угрожали ей отрезать пальцы

Две подружки избили женщину и угрожали ей отрезать пальцы в Пермском крае, сообщает краевая полиция.
По данным МВД, инцидент случился в Гремячинске весной 2025 года. В мае 37-летняя местная жительница пришла в гости к знакомому мужчине, где также находились две другие женщины, с которыми она раньше была незнакома.
В один момент мужчина уснул, а его гостьи остались наедине. Тогда между женщинами случился конфликт, закончившийся избиением со стороны двух подружек. После этого одна из нападавших — женщина 1982 года рождения — начала требовать у пострадавшей деньги, приставив к её горлу нож. Напуганная и избитая гостья позвонила своему мужу, чтобы попросить у него пять тысяч рублей, но получила отказ. Тогда у неё решили забрать украшения.
«Обвиняемая распорядилась снять золотые кольца с пальцев, пригрозив их отрезать в случае неповиновения. Соучастница поддержала преступные действия подруги, повторив требования о передаче украшений. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевшая вынуждена была отдать нападавшим кольца», — рассказывает ГУ МВД по Пермскому краю.
После нового избиения пострадавшая смогла сбежать, но в полицию она обратилась лишь спустя несколько дней — женщина боялась мести нападавших. Тем не менее, вскоре правоохранители возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия».
Обе женщины были задержаны: 35-летнюю обвиняемую отправили под подписку о невыезде, а старшую из них поместили под арест. В ноябре 2025 года расследование было завершено и собранные материалы отправили в суд.