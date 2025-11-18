Работники МЧС спасли 5 человек, эвакуировали 12 при пожаре в гродненской многоэтажке

На линию 112 сегодня ночью поступило сообщение, что в одной из многоэтажек по улице Дзержинского горит квартира.
Из окон квартиры, расположенной на втором этаже, выбивались клубы дыма, в подъезде было сильное задымление. В горящем жилище спасатели обнаружили 62-летнюю хозяйку и вынесли ее на чистый воздух. Медики госпитализировали спасенную.
Из соседних квартир работники МЧС с использованием масок для жильцов вывели еще четырех человек, в том числе одного ребенка. Медицинская помощь им не потребовалась.
Также спасатели эвакуировали 12 человек, в том числе 5 детей. Никто не пострадал.
Пожар ликвидировали. На месте происшествия работали 6 единиц техники МЧС.