Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работники МЧС спасли 5 человек, эвакуировали 12 при пожаре в гродненской многоэтажке

18 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно горела квартира, пожарные спасли 5 человек и эвакуировали 12, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Источник: Скриншот видео МЧС

На линию 112 сегодня ночью поступило сообщение, что в одной из многоэтажек по улице Дзержинского горит квартира.

Из окон квартиры, расположенной на втором этаже, выбивались клубы дыма, в подъезде было сильное задымление. В горящем жилище спасатели обнаружили 62-летнюю хозяйку и вынесли ее на чистый воздух. Медики госпитализировали спасенную.

Из соседних квартир работники МЧС с использованием масок для жильцов вывели еще четырех человек, в том числе одного ребенка. Медицинская помощь им не потребовалась.

Также спасатели эвакуировали 12 человек, в том числе 5 детей. Никто не пострадал.

Пожар ликвидировали. На месте происшествия работали 6 единиц техники МЧС.