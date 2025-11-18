Мальчика, ночевавшего в подъезде, Первый канал взял под свой патронаж

О том, что 10-летнего подростка из Железногорска, от которого отказалась родная мать, взял под свой патронат Первый канал, корреспонденту krsk.aif.ru рассказала его соседка.
Именно Татьяна Максимова, которая живет рядом с домом мальчика, нашла его в подъезде в невменяемом состоянии 11 октября. Мальчик не отвечал на вопросы, только мычал. Вместе с дочерью Алесей женщина вызвала инспектора ПДН, скорую и мальчишку отправили в одно из отделений Центра семьи и детей в Красноярск. Сейчас он находится там.
На прошлой неделе Татьяна и Алеся приняли участие в программе «Мужское/Женское», где рассказали о судьбе ребенка. Она вызвала бурю эмоций у участников программы. Чувства возмущения зашкаливали так, что ведущую Юлию Барановскую, которая сама многодетная мать, пришлось переснимать несколько раз.
Передача пока не вышла в эфир, но уже известно, что Первый канал по договоренности с красноярским Межрегиональным центром по правам детей взял мальчика под патронат и стал спонсором его реабилитации в центре для трудных подростков в Нижнем Новгороде.
Напомним, по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина, следственными органами края возбуждено уголовное дело. А в первом квартале следующего года в Железногорск с проверкой отправится краевая комиссия по делам несовершеннолетних.