Еще одного петербуржца ждет наказание за фейки об армии РФ

Мужчину заключили под стражу.

Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ. Подробности рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

По версии следствия, мужчина систематически создавал в соцсетях посты с ложной информацией о Вооруженных Силах Российской Федерации. Эти публикации могли смотреть все пользователи интернета.

Оперативные сотрудники УФСБ отвечали за задержание мужчины. В отношении него следователи Невского района возбудили уголовное дело по «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Его обвиняют в трех эпизодах преступления.

Фигуранта дела отправили в СИЗО. Следователи продолжают разбираться в этой истории.