Трагедия в Балашихе и пугающие параллели с Самарской областью

Трагедия в Балашихе: мать подозревают в жестоком убийстве сына
Шокирующие кадры облетели страну: отрезанную голову ребёнка нашли в водоёме, а следователи по камерам выяснили, кто выбросил останки. В квартире, куда они пришли, обнаружили тело мальчика.
По данным следствия, в убийстве подозревается его родная мать — 31-летняя Елена (имя изменено). Женщина училась в педагогическом университете, но ни дня не проработала по специальности. Жила подработками — от ремонта техники до разнорабочей. И при этом успела накопить долги в микрофинансовых организациях на сумму свыше 100 тысяч рублей.
Семья Елены распалась ещё в Пензе. Дочка осталась с отцом, а сын — с матерью. Шестилетний Илья был ребёнком с ОВЗ: родился недоношенным, не ходил и по развитию был как трёхлетний малыш. Соседи вспоминают, что мальчик практически не покидал квартиры.
В Подмосковье женщина снимала небольшую «однушку», где жила на матрасе. Следователи продолжают выяснять мотивы чудовищного преступления.
Череда трагедий, от которых стынет кровь
На фоне громкого дела из Балашихи Самарская область вспоминает собственные резонансные преступления, в которых обвиняемыми становились матери.
Сызрань: смерть 9-месячного младенца от побоев
В феврале 2024 года в Сызрани погиб девятимесячный мальчик. По версии следствия, его 28-летняя мать избила ребёнка, нанеся удары по голове различными предметами. Малыш скончался на месте от отёка мозга.
Женщине предъявлено обвинение по ч.4 ст. 111 УК РФ — тяжкий вред, повлекший смерть. Старший ребёнок находится у родственников.
Следователи также установили, что мать регулярно оставляла детей одних дома. Возбуждено дело и по ст.156 УК РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.
Алексеевский район: убийство новорождённого
Летом 2023 года в Алексеевском районе 28-летняя женщина родила дома здорового мальчика, а затем, по данным СК, убила его. Она не стояла на учёте и не обращалась к врачам.
У подозреваемой — трое других детей, которые находятся у родственников и в соцучреждении. Дело передано в суд.
Самара, 2021 год: мать выбросила трёхлетнюю дочь с шестого этажа
В июне 2021 года Самару потрясло другое преступление: пьяная женщина во время конфликта с капризничавшей дочкой вывела ребёнка на балкон и сбросила вниз. Девочка погибла на месте.
Следователи выяснили, что мать регулярно оставляла ребёнка одну, а питание было ненадлежащим. Дело направлено в суд по статьям об убийстве малолетнего и неисполнении обязанностей родителя.
Покушение на убийство младенца: ребёнка спас случай
Осенью 2020 года в Самаре женщина родила дома, завернула новорождённого в одеяло, положила в пакет и убрала в шкаф. Плач малыша услышала родственница — ребёнка успели спасти.
Суд назначил матери два года ограничения свободы.
Эксперты говорят о синдроме скрытого неблагополучия
Специалисты отмечают, что почти во всех подобных случаях присутствуют общие элементы: социальная изоляция, отсутствие медицинского наблюдения, экономические трудности, психоэмоциональная нестабильность, нерегулярные контакты с соцслужбами, отсутствие поддержки родственников.
Во многих эпизодах — как в Балашихе, так и в Самарской области — семьи не состояли на заметке органов профилактики. Никаких тревожных сигналов, которые могли бы предотвратить трагедию, не было.
Психологи убеждены: такие преступления — это не вопрос «зла» или «жестокости как таковой». Это результат тяжёлых, зачастую скрытых проблем, которые остаются без внимания до момента трагедии.