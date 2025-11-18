Трагедия в Балашихе и пугающие параллели с Самарской областью

По данным следствия, в убийстве подозревается его родная мать — 31-летняя Елена (имя изменено). Женщина училась в педагогическом университете, но ни дня не проработала по специальности. Жила подработками — от ремонта техники до разнорабочей. И при этом успела накопить долги в микрофинансовых организациях на сумму свыше 100 тысяч рублей.