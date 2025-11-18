В Симферополе руководитель госучреждения избил подчиненного из-за жалобы

В Симферополе правоохранительные органы проводят проверку в отношении главы государственного учреждения, подозреваемого в применении физического насилия к своему сотруднику из-за жалобы на чрезмерную интенсивность рабочего графика, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Инцидент стал известен благодаря мониторингу интернета, где появилась соответствующая публикация.
По предварительной информации, конфликт между руководителем и его подчиненным произошел на почве служебного спора. В ходе ссоры директор, согласно публикации, применил к сотруднику физическую силу.
Пострадавший обратился с заявлением в отдел полиции. Оно было официально принято и зарегистрировано.
На месте происшествия следователи провели первоочередные процессуальные действия: опросили участников и свидетелей инцидента, а также собрали вещественные доказательства.
«По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, причастных к инциденту и принято решение в соответствии с законодательством», — написали в пресс-служба ведомства.