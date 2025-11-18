В Шарыповском районе подросток угнал машину, чтобы прокатить друзей

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
По версии следствия, парень взял ключи у спящего владельца отечественного авто и вместе с друзьями отправился колесить по району. Вдоволь накатавшись на угнанной машине нарушитель закона бросил ВАЗ на улице и скрылся вместе с приятелями.
В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. За угон автомобиля молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы. Приговор парню вынесет Шарыповский районный суд Красноярского края. Дело уже принято и назначено к рассмотрению.
Напомним, ранее в Красноярске суд оштрафовал мужчину на 50 тысяч рублей за инсценировку угона собственного автомобиля. 24-летний житель краевого центра пошел на обман, чтобы избежать поездки по магазинам с супругой.