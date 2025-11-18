Ричмонд
В Беларуси должностные лица торговой компании задержаны за аферу на 5 млн рублей

МВД Беларуси раскрыло аферу должностных лиц торговой компании на 5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники БЭП Гомельской области в преступной схеме уличили должностных лиц одной из торговых компаний. Удалось установить, что трое коллег в возрасте от 42 до 48 лет зарегистрировали на подставных лиц за границей фирму. После победы в тендере, они заключили договор с одним из государственных предприятий. И обязались поставить необходимое технологическое оборудование.

«Получив предоплату, подельники заменили товар на другой, не соответствующий требованиям заказчика, к тому же ненадлежащего качества. Причиненный ущерб превысил пять миллионов рублей», — подчеркнули в МВД.

Следователями было заведено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.