В Беларуси должностные лица торговой компании задержаны за аферу на 5 млн рублей

Сотрудники БЭП Гомельской области в преступной схеме уличили должностных лиц одной из торговых компаний. Удалось установить, что трое коллег в возрасте от 42 до 48 лет зарегистрировали на подставных лиц за границей фирму. После победы в тендере, они заключили договор с одним из государственных предприятий. И обязались поставить необходимое технологическое оборудование.