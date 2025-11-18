Крымские спасатели эвакуировали заблудившегося на горе Аю-Даг мужчину

Вчера вечером на горе Аю-Даг из-за густого тумана и наступающей темноты мужчина потерялся и не смог самостоятельно найти дорогу обратно. Спасатели из Алушты немедленно отправились на помощь. Прибыв к подножию горы, они начали поисковую операцию. Через некоторое время мужчину удалось обнаружить на юго-западном склоне.