Крымские спасатели эвакуировали заблудившегося на горе Аю-Даг мужчину

Мужчина заблудился из-за густого тумана и наступающих сумерек.

Источник: МЧС Крыма

Спасатели «КРЫМ-СПАС» вызволили заблудившегося мужчину с горы Аю-Даг. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Вчера вечером на горе Аю-Даг из-за густого тумана и наступающей темноты мужчина потерялся и не смог самостоятельно найти дорогу обратно. Спасатели из Алушты немедленно отправились на помощь. Прибыв к подножию горы, они начали поисковую операцию. Через некоторое время мужчину удалось обнаружить на юго-западном склоне.

Спасатели вывели туриста из горно-лесной зоны и доставили до остановки общественного транспорта. Медицинская помощь ему не потребовалась.