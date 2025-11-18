В Красноярском крае женщина едва не стала помощницей телефонных мошенников

Как сообщили в краевом МВД, все началось с звонка «сотрудника связи», который убедил женщину продиктовать паспортные данные. Затем ей позвонили лжесиловики и заявили, что на ее имя взят кредит на 2 миллиона рублей, а часть денег «переведена в поддержку ВСУ». Под давлением они убедили женщину, что ей нужно выполнить «спецзадание», чтобы избежать уголовной ответственности за измену Родине.
Аферисты направили ее к 84-летнему жителю Зеленогорска, у которого она забрала 280 тысяч рублей. Эти деньги она должна была доставить в Красноярск и затем собрать еще средства у нескольких пенсионеров.
По пути женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. По факту хищения денег у пожилого мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Организаторов схемы ищут.
Деньги будут возвращены владельцу после необходимых следственных действий.
16+