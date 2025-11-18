Ричмонд
В Красноярском крае женщина едва не стала помощницей телефонных мошенников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 60-летняя жительница Зеленогорска попала под влияние аферистов и только в последний момент поняла, что ее используют в преступной схеме. Женщина сама обратилась в полицию, когда ехала в Красноярск по указанию мошенников.

Источник: НИА Красноярск

Как сообщили в краевом МВД, все началось с звонка «сотрудника связи», который убедил женщину продиктовать паспортные данные. Затем ей позвонили лжесиловики и заявили, что на ее имя взят кредит на 2 миллиона рублей, а часть денег «переведена в поддержку ВСУ». Под давлением они убедили женщину, что ей нужно выполнить «спецзадание», чтобы избежать уголовной ответственности за измену Родине.

Аферисты направили ее к 84-летнему жителю Зеленогорска, у которого она забрала 280 тысяч рублей. Эти деньги она должна была доставить в Красноярск и затем собрать еще средства у нескольких пенсионеров.

По пути женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. По факту хищения денег у пожилого мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Организаторов схемы ищут.

Деньги будут возвращены владельцу после необходимых следственных действий.

