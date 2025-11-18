В Красноярском крае женщина едва не стала помощницей телефонных мошенников

Как сообщили в краевом МВД, все началось с звонка «сотрудника связи», который убедил женщину продиктовать паспортные данные. Затем ей позвонили лжесиловики и заявили, что на ее имя взят кредит на 2 миллиона рублей, а часть денег «переведена в поддержку ВСУ». Под давлением они убедили женщину, что ей нужно выполнить «спецзадание», чтобы избежать уголовной ответственности за измену Родине.