В Прикамье два человека погибли в массовом ДТП с микроавтобусами и КамАЗом

Утром 18 ноября в пермских телеграм-каналах были опубликованы сообщения о массовой аварии с участием микроавтобусов и грузовика. В ролике, снятом очевидцами, было заметно вылетевший в кювет КамАЗ и столкнувшиеся иномарки — два микроавтобуса.
Сайт perm.aif.ru запросил подробности об аварии в ГУ МВД России по Пермскому краю. В ведомстве рассказали, что авария случилась около 10 часов утра на трассе Полазна — Чусовой.
«В направлении г. Перми двигался большегруз “КамАЗ” под управлением водителя 1994 года рождения, который на 35 км автодороги не выбрал безопасную скорость движения, не учёл дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил занос транспортного средства с выездом на полосу встречного движения», — рассказали perm.aif.ru в полиции.
Грузовик врезался в микроавтобус «Форд Транзит», который откинуло на аналогичную машину. В аварии пострадали четыре человека: как уточнили сайту perm.aif.ru в ГУ МВД, двое из них погибли.
Погибшими оказались водитель и пассажир первого микроавтобуса, а ещё одна его пассажирка пострадала. Травмы также получил водитель грузового авто. Сотрудники Госавтоинспекции выехали на место и продолжают устанавливать все обстоятельства аварии.