В Прикамье два человека погибли в массовом ДТП с микроавтобусами и КамАЗом

«В направлении г. Перми двигался большегруз “КамАЗ” под управлением водителя 1994 года рождения, который на 35 км автодороги не выбрал безопасную скорость движения, не учёл дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил занос транспортного средства с выездом на полосу встречного движения», — рассказали perm.aif.ru в полиции.