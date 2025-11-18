В Хабаровске мужчина обокрал сожительницу на полмиллиона рублей

В Хабаровске полиция раскрыла кражу из квартиры, в которой подозревают сожителя потерпевшей. Жительница Краснофлотского района обратилась в полицию с заявлением о пропаже золотых украшений и специального оборудования — тензостанций. Общая сумма ущерба составила более 538 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как выяснилось, женщина летом познакомилась с мужчиной через сайт знакомств, и вскоре он переехал к ней. Спустя несколько месяцев хозяйка квартиры обнаружила пропажу ценностей из своей шкатулки.
Сотрудникам уголовного розыска удалось установить, что кражу совершил 45-летний сожитель потерпевшей. Мужчина, ранее уже трижды судимый за кражи, сдал похищенное оборудование в ломбард. Полицейские провели оперативные мероприятия и изъяли тензостанции.
По факту кражи заведено уголовное дело, подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. На данный момент мужчина помещен в изолятор временного содержания. Полиция продолжает розыск похищенных золотых украшений.