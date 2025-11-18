В Хабаровске мужчина обокрал сожительницу на полмиллиона рублей

В Хабаровске полиция раскрыла кражу из квартиры, в которой подозревают сожителя потерпевшей. Жительница Краснофлотского района обратилась в полицию с заявлением о пропаже золотых украшений и специального оборудования — тензостанций. Общая сумма ущерба составила более 538 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".